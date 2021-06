CMIT TV | Calciomercato Inter, Pellissier: “Hakimi o Lautaro? Ecco chi sacrificherei”

Nel corso del TG di mercato su CMIT TV è intervenuto Sergio Pellissier, che ha parlato anche di Inter e del giocatore da sacrificare

Nuovo appuntamento col TG di mercato, in diretta sulla CMIT TV. Tra gli ospiti intervenuti anche Sergio Pellissier, bandiera del Chievo e miglior marcatore della compagine veronese in Serie A. Pellissier, che ha ottenuto il diploma di direttore sportivo, ha lasciato la società gialloblù e il suo incarico da dirigente al termine della stagione appena conclusa. Tra i temi trattati in sua compagnia nel corso della diretta, Pellissier ha parlato anche di Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, Pellissier: “Sacrificherei Lautaro”

“Credo sia un peccato che una società così forte e che abbia appena vinto il titolo debba ridimensionarsi dovendo cedere uno dei suoi giocatori più rappresentativi. E’ un dispiacere, potrebbe complicare le cose per un’eventuale corsa scudetto” ha sottolineato Pellissier. L’ex numero 31 gialloblù ha parlato del possibile sacrificabile sul mercato: “Chi sacrificherei tra Lautaro Martinez e Hakimi? La decisione è molto difficile, sono entrambi due grandi giocatori. Direi però Lautaro, sarebbe più facile sostituire lui piuttosto che un giocatore come Hakimi. In attacco c’è già Lukaku e rimpiazzare l’argentino sarebbe più facile”.