Inter, Marotta e il dottor Volpi volano da Eriksen

Inter, il dg nerazzurro Marotta e il medico sociale Volpi si recheranno al più presto in visita e Eriksen in Danimarca

Mentre procede la convalescenza di Christian Eriksen, l’Inter si mobilita per stare vicina al suo giocatore. Come riportato da ‘Sportmediaset’, infatti, il dg Beppe Marotta e il medico sociale Piero Volpi stanno pianificando il viaggio in Danimarca per visitare il centrocampista, ancora in ospedale dopo il malore in campo di sabato scorso.

Per via delle norme anti-Covid in vigore in Danimarca, per visitare il giocatore dovranno attendere che venga dimesso dall’ospedale, dopo gli ultimi esami di rito per verificare le sue condizioni. Il rientro a casa dovrebbe avvenire, stando alle ultime notizie, entro domani o dopodomani.