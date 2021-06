Inter, messaggio di Eriksen sui social | Le condizioni del centrocampista

Christian Eriksen aggiorna i fan con un nuovo messaggio affidato al suo profilo personale. Il punto sulle condizioni del trequartista danese

Il mondo guarda lì, al Rigshospitalet di Copenaghen, dove si accendono le speranze e si celano le ansie di milioni di tifosi e appassionati in tutto il mondo. Al minuto 43′ di Danimarca-Finlandia, Christian Eriksen è crollato al suolo: attimi terribili di angoscia, fino al risveglio, e con i suoi compagni attorno, gli angeli, a fare da scudo all’icona del calcio danese e non solo.

Ora in molti si chiedono quale sarà il futuro dell’Eriksen calciatore e se potrà tornare a illuminare i campi di Serie A e di tutto il mondo. Intanto, il trequartista danese torna a farsi sentire e lo fa attraverso un messaggio affidato al suo profilo Instagram. Pochi minuti fa, infatti, il calciatore dell’Inter ha voluto ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicino nelle ultime ore: “Ciao a tutti, grazie mille per i vostri dolci e sorprendenti saluti e messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e la mia famiglia. ️Sto bene, date le circostanze”. Poi qualche parola sulle sue condizioni: “Devo ancora effettuare degli esami in ospedale, ma mi sento bene. Adesso tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Eriksen verso le dimissioni: dalla presenza allo stadio… Alla pizza

Le rassicurazioni sono continue da parte di Eriksen a tutti i suoi interlocutori e l’ultimo messaggio affidato ai social lo dimostra. Come riporta ‘Repubblica’ le dimissioni del centrocampista sono sempre più vicine: dovrebbero verificarsi oggi o al massimo nella giornata di domani. Il calciatore potrebbe anche essere allo stadio per assistere alla partita tra Danimarca e Belgio. Segnali rassicuranti che si aggiungono alla speranza più importante, quella che risiede negli esami medici effettuati dal calciatore.

Non c’è danno per il cuore e anzi il calciatore potrebbe tornare in campo. La crisi potrebbe esser stata generata da un problema di conduzione elettrica, la cui risoluzione è costituita da un piccolo intervento, l’ablazione del fascio anomalo. Operazione dopo la quale Eriksen potrebbe tornare a giocare. E intanto lui spera e con un po’ di appetito in più, altro bel segnale. Carino il retroscena svelato da ‘La Gazzetta dello Sport’: ieri il calciatore dell’Inter ha chiesto una bella pizza per cena. Ora lo aspettano proprio tutti.