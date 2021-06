CMIT TV | Prof. Castellacci: “Eriksen? Ecco cosa serve per l’idoneità”

Nel corso del Calciomercato Show è intervenuto il professor Castellacci: “Eriksen? Nel dramma è stato fortunato ad essere agli Europei”

Nuovo appuntamento col Calciomercato Show, in diretta sulla CMIT TV è intervenuto anche il professor Enrico Castellacci. Lo storico medico della Nazionale ha parlato di quanto accaduto a Christian Eriksen nel corso della sfida tra Danimarca e Finlandia. “Eriksen ha avuto crisi aritmogena, una problematica che lui non sapeva di avere e che purtroppo ha portato ad un blocco del cuore. Nel dramma c’è stata la fortuna di essere ad un Europeo, in una manifestazione in cui l’assistenza è stata all’altezza e ad avere uno staff medico importante. Ha avuto la fortuna anche di avere una crisi che rispondesse al defibrillatore, che ha fatto quello per cui è nato ed il ragazzo si è salvato. Mi domando cosa possa succedere ad una persona a cui dovesse capitare la stessa cosa in un supermercato o in un parchetto. In quelle situazioni sono fondamentali i primi istanti, perché altrimenti si va in anossia cerebrale”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il professor Enrico Castellacci, intervenuto in diretta al Calciomercato Show, ha spiegato quali sono gli esami preventivi a cui sono sottoposti i calciatori. “Sono importanti i test di idoneità. In Italia si fanno i test più severi e più accurati non solo d’Europa, ma del mondo. Alcune patologie non riescono ad essere individuate in questi controlli e quindi possono manifestarsi successivamente in questo modo. La Federcalcio ha detto che ogni giocatore dovrebbe fare il corso per il primo soccorso, ma questo è stato mitizzato perché è capitato ad un Europeo e ad un giocatore dell’Inter. Questo deve essere un input simbolico per ogni cittadino, per farsi da garante di questo tipo di situazioni facendo i corsi specifici”.

Lo storico medico della Nazionale, poi, ha raccontato quali sono gli step necessari affinché Eriksen riesca ad avere l’idoneità sportiva per tornare a giocare. “In questo momento non siamo nelle condizioni di dire se potrà o non potrà rientrare a giocare per il fatto che non conosciamo la patologia originaria. Per prima cosa bisogna conoscere il tipo di patologia, poi ci sono dei protocolli che permettono di dare o non dare l’idoneità. Secondo me non avrà l’idoneità, ma finché non sapremo le cause scatenanti continueremo a sperare”.