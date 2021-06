L’Inter è molto interessata al colombiano Santos Borre in scadenza col River Plate

Inter non solo al lavoro sul fronte uscite, ma anche su quello entrate come dimostrano gli incontri di oggi – su tutti con l’entourage di Emerson Royal – e quello di un paio di giorni fa con uno dei rappresentanti di un attaccante sulla bocca di tutti e che, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, piace molto alla dirigenza interista: il colombiano Rafael Santos Borre.

