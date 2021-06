In sede Inter l’agente di Emerson Royal, il preferito per il post Hakimi

C’è traffico nella sede dell’Inter. Come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it, è appena entrato negli uffici del club nerazzurro Frederic Pena, agente di Emerson Royal che ad oggi è il nome in cima per il post Hakimi, ambito da Psg e Chelsea. L’esterno brasiliano è stato appena riscattato dal Barcellona, pronto però a rivenderlo in caso di offerta congrua.

Dall’inviato Giorgio Musso