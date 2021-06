Kostic è da tempo nei radar dell’Inter. L’esterno serbo, autore di ben 17 assist nella scorsa stagione, è legato all’Eintracht fino a giugno 2023

Dalla Germania parlano di accordo fra l’Inter e Kostic, con i nerazzurri intenzionati ad affondare il colpo appena conclusa la cessione di Hakimi. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’operazione con l’Eintracht sarebbe tutt’altro che semplice per due motivi: i tedeschi chiedono più dei paventati 20/25 milioni di euro, inoltre i nerazzurri non sembrano intenzionati a investire una cifra importante per la corsia mancina. Ad oggi l’obiettivo principale è Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea e nel mirino anche del Napoli di Spalletti.

La vendita del laterale marocchino, al momento è bagarre tra Psg e Chelsea con la richiesta di Marotta e soci sempre fissata a 70/80 milioni, servirà anzitutto a dare ossigeno alle casse e al bilancio in chiusura al 30 giugno.

Calciomercato Inter, concorrenza Hertha Berlino per Kostic

Su Kostic c’è poi una folta concorrenza, con l’Hertha Berlino targato Bobic – l’ex Ds della società di Francoforte – molto interessato al cartellino del serbo il cui contratto scade a giugno 2023.