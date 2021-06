L’Inter potrebbe piazzare il primo colpo sulla fascia sinistra per Inzaghi. Accordo con Kostic, l’Eintracht chiede 20-25 milioni per l’esterno serbo

L‘Inter, in attesa di piazzare il colpo in uscita per far respirare il bilancio e sistemare la difficile situazione economica, pianifica anche i colpi in entrata per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Hakimi è il primo indiziato ad essere sacrificato sul mercato, mentre il primo rinforzo per il nuovo tecnico potrebbe arrivare dalla fascia sinistra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Inter, dalla Germania: accordo con Kostic. I dettagli

Oltre ad Emerson Palmieri, da tempo sul taccuino di Marotta e Ausilio, anche Filip Kostic rimane un fronte caldo per la corsia mancina del 3-5-2 nerazzurro. Come riporta Sky Deutschland, il sodalizio campione d’Italia avrebbe già trovato un accordo di massima con l’entourage del nazionale serbo sull’ingaggio e la durata del contratto. Il laterale dell’Eintracht Francoforte è un profilo gradito ad Inzaghi e l’Inter starebbe accelerando per portarlo alla corte dell’allenatore piacentino. Prima di affondare il colpo, però, il sodalizio di Suning dovrà ultimare un’operazione in uscita per registrare un utile importante e vicino ai 70 milioni di euro.

L’Inter, comunque, non avrebbe ancora formulato un’offerta ufficiale all’Eintracht Francoforte per Kostic, che viene valutato 20-25 milioni di euro dalla squadra di Bundesliga.