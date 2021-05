Camano, agente di Hakimi, ha commentato in esclusiva a Calciomercato.it la trattativa col club francese

Si rincorrono le voci su un imminente trasferimento di Achraf Hakimi al Psg. Il club parigino è molto interessato all’esterno marocchino, così l’Inter ha aperto una trattativa che potrebbe concludersi anche nei prossimi giorni. La società interista ha necessità di fare cassa con la cessione di almeno un big, ma il prezzo dell’ex Borussia resta molto alto, sugli 80 milioni di euro, e all’orizzonte non sono previsti sconti. Per fare chiarezza sulla vicenda, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva l’agente dell’esterno, Alejandro Camano. “Per ora non c’è niente – spiega Camano -, siamo sereni. Hakimi, in questo momento, è con la nazionale marocchina ed io, ci tengo a precisarlo, non sto parlando con nessuna squadra. Il mio assistito ha quattro anni di contratto con l’Inter, si tratta di un contratto molto lungo”.

Hakimi-Psg, l’agente: “Ovvie le voci, è il migliore d’Europa nel suo ruolo”

“Tutto quello che succede attorno ad Achraf è una logica conseguenza: Hakimi è il migliore d’Europa nella sua posizione, tutto il mercato ne è consapevole: questo il motivo per il quale se ne discute tanto”.

“Noi siamo sereni – continua- Colgo l’occasione per ringraziare Calciomercato.it per fare chiarezza con questa intervista e soprattutto tutti gli interisti per i messaggi d’amore che hanno mandato ad Hakimi”.