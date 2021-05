Napoli a caccia di rinforzi da regalare a Spalletti, per la difesa piace Reinildo Mandava, terzino sinistro del Lilla

Con l’arrivo di Luciano Spalletti, il Napoli ha iniziato a costruire i primi tasselli per la prossima stagione. Il tecnico toscano sarà la guida del club azzurro come annunciato dal presidente De Laurentiis e la proprietà punta a regalare nuovi acquisti all’allenatore. In particolare si guarda con attenzione a rafforzare il reparto difensivo. Hysaj andrà via: l’albanese piace a diversi club, dalla Fiorentina alla Roma, passando per il Milan senza escludere piste estere come il Paris Saint-Germain. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco dunque che il club azzurro starebbe pensando di rinforzare in particolar modo la corsia sinistra. Nel mirino, sottolinea il ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbe il neo-campione di Francia con il Lilla, Reinildo Mandava. Terzino sinistro originario del Mozambico. Il giocatore, dotato di grande velocità e di un ottimo mancino, è da tempo accostato al Napoli e il ds Giuntoli ha recentemente incontrato l’agente. Non è dunque da escludere un possibile affondo nelle prossime settimane per iniziare a regalare a Spalletti un primo tassello. Oltre a Mandava in lista c’è anche D’Ambrosio, mentre per gli altri reparti si valutano possibili occasioni. In mediana Basic a costo zero dal Bordeaux, mentre al centro della difesa l’argentino Senesi del Feyenoord.