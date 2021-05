Calciomercato, ritorno al Napoli | Arriva l’annuncio di Albiol

Arriva l’annuncio di calciomercato di Raul Albiol sul possibile ritorno al Napoli

Vincitore dell’Europa League con il suo Villarreal, Raul Albiol si gode la gioia e manda un messaggio al Napoli: “La vittoria dell’Europa League un po’ mi ripaga della delusione per il mancato Scudetto con il Napoli – spiega il difensore a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ – Facemmo tantissimi punti, fu incredibile non riuscire a vincere, sarebbe stato un traguardo bellissimo. L’albergo di Firenze? Guardammo Inter-Juventus e la delusione fu tanta. Fu difficile approcciare con la Fiorentina, arrivò anche l’espulsione immediata di Koulibaly“.

Albiol ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in ottica mercato: “Andare via da Napoli è stato difficile per me. A Villarreal sono a casa, oggi sono felice. Se tornerò a Napoli? Sì, da turista certamente, al 100%. Spalletti è un allenatore esperto, che sa di calcio. Se tornerò a Napoli come calciatore? E’ irreale. Magari un giorno come allenatore, se sarò bravo… Pedraza è un grande calciatore, un terzino forte e con molta forza. Ha 24 anni ed un futuro importante. Con lui non ho parlato del Napoli”.