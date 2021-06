Calciomercato Inter, allarme Barella | Tripla idea scambio: c'è Griezmann

L’Inter vive una sessione di calciomercato particolarmente difficile, tra restrizioni economiche e una rosa da completare. Occhio all’assalto a Barella con lo scambio: c’è Griezmann

L’Inter ha vissuto una stagione trionfale con la conquista dello scudetto. Un’annata magica, culminata con l’arrivo del tricolore per i nerazzurri. A distanza di poche settimane, però, molti fattori sembrano già essere cambiati: Antonio Conte non siede più sulla panchina della Beneamata e al suo posto la società ha ingaggiato Simone Inzaghi. Il calciomercato non si preannuncia particolarmente ricco. Anzi, i nerazzurri, per far quadrare i conti, dovranno cedere alcuni dei loro gioielli, in modo da finanziare il mercato in entrata e sistemare il bilancio.

Uno dei calciatori più rappresentativi della rosa nerazzurra è certamente Nicolò Barella. Il calciatore italiano è stato un assoluto perno nello scacchiere di Antonio Conte e la società vuole ripartire da lui anche nell’era Inzaghi. Le intenzioni dei nerazzurri si scontrano inevitabilmente con la volontà da parte del Barcellona: dalla Spagna lanciano l’assalto dei blaugrana al centrocampista. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, il Barcellona su Barella: tre nomi per Inzaghi

Barella piace particolarmente al Barcellona. Un nome che potrebbe configurarsi come ideale nel gioco dei blaugrana, a caccia di un colpo proprio in quella zona di campo. Dopo Wijnaldum, secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, il primo obiettivo è ora proprio l’ex Cagliari. I blaugrana sembrano disposti a offrire tre contropartite per abbassare il prezzo del centrocampista italiano.

Sul piatto Emerson Royal, terzino di cui si parla molto per sostituire Achraf Hakimi in caso di addio del marocchino, ma anche Miralem Pjanic e Antoine Griezmann. Uno dei tre potrebbe essere inserito nell’operazione, in modo da abbassare il prezzo del centrocampista. Sul bosniaco, da tenere particolarmente in considerazione anche la Juventus, come vi riportiamo da diverse settimane. Vedremo quale sarà la risposta dell’Inter e se l’affare decollerà a queste condizioni.