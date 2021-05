De Ligt, Bentancur, Griezmann, Pjanic: si riaccende l’asse Juve-Barcellona

Juventus e Barcellona tornano a trattare: i catalani vogliono a tutti i costi de Ligt e sono pronti a offrire uno scambio con i loro esuberi

L’asse di mercato tra Juventus e Barcellona continua ad essere solidissimo. Il rapporto tra le due dirigenze, ancora in trincea per la Superlega, è ottimo e anche nella prossima sessione di mercato si tenterà di farlo fruttare con qualche operazione buona sia per il campo, che per i conti. La ‘Vecchia Signora’ ha bisogno di una spending review importante dopo una stagione disastrosa, ancor più se dovesse concretizzarsi l’addio alla Champions League dopo quello alla Superlega. In questo contesto, lasciare il cartello di incedibile per i suoi pezzi pregiati diventa impossibile, soprattutto finché il caso Ronaldo resterà bloccato.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, dunque, va monitorata anche la situazione di Matthijs de Ligt, che è tornato ad essere una priorità assoluta per il Barcellona. I catalani, che già tentarono di acquistare il centrale due anni fa, sono disposti ad imbastire uno scambio con uno dei loro esuberi (Griezmann, Dembele, Coutinho, Junior Firpo, Umtiti). Una possibilità che, ovviamente, si complicherebbe se la Juve chiudesse il campionato fuori dai primi quattro posti: nessuno vuole lasciare il Barça per giocare l’Europa League.

Nelle ultime ore, inoltre, si è riaperta la pista verso un clamoroso ritorno, quello di Miralem Pjanic. L’idea di uno scambio con Bentancur, che agli azulgrana piace, è sui tavoli di entrambe le dirigenze.