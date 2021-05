Calciomercato Juventus, torna Pjanic | Nuovo scambio col Barcellona

Calciomercato Juventus, Pjanic potrebbe tornare in bianconero a sorpresa: discorsi avviati con il Barcellona per un altro scambio









Finale di stagione da incubo per la Juventus, in caduta libera e, dopo il ko con il Milan, con la qualificazione in Champions League seriamente a rischio. Annata fallimentare per i bianconeri, con molte scelte rivelatesi sbagliate nella costruzione della squadra e dello staff tecnico che presentano il conto. Pirlo ha commesso i suoi errori, ma stanno emergendo anche grandi limiti nella rosa. E alcune delle recenti operazioni di mercato, alla fine, non si sono rivelate azzeccate. Come lo scambio con il Barcellona che ha coinvolto Pjanic e Arthur. Tutti scontenti: il bosniaco ha visto il campo assai raramente in Catalogna, il brasiliano ha fatto vedere troppo poco, tra problematiche fisiche, tattiche e comportamentali. E allora, si pensa, a Torino, al ritorno del grande ex. Con una nuova operazione da imbastire sempre con i catalani.

Calciomercato Juventus, dialogo con il Barcellona per Pjanic-Bentancur

Secondo l’emittente ‘RAC1’, le due dirigenze, sfruttando i buoni rapporti, starebbero dialogando già da alcune settimane per un nuovo scambio che, stavolta, coinvolgerebbe Rodrigo Bentancur. Al momento, la trattativa non è ancora decollata, ma l’ipotesi è concreta e potrebbe sfociare in una conclusione positiva nel prossimo futuro. L’uruguaiano potrebbe essere la chiave per il ritorno di un calciatore che, con Allegri, è stato molto importante, e forse non è un caso che si parli sempre più insistentemente del ritorno anche del livornese.