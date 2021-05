La Juventus guarda al futuro e pensa al prossimo allenatore: Allegri potrebbe aver già firmato con i bianconeri, ad una condizione

La Juventus in piena crisi. La sconfitta contro il Milan ha fatto precipitare i bianconeri al quinto posto, fuori dalla zona Champions. Una posizione che, se confermata a fine campionato, avrebbe ripercussioni importanti dentro e fuori dal campo. Da Agnelli a Pirlo e Ronaldo, nessuno è certo della conferma e senza Champions più di un addio sarebbe certo. In cima c’è quello del tecnico che, dopo il tonfo contro la squadra di Pioli, è sempre più lontano dalla conferma.

La società quest’oggi gli ha ribadito la fiducia fino al termine della stagione, poi però l’addio è altamente probabile, con o senza Champions. Al suo posto si parla da tempo di Massimiliano Allegri ed ora ci sarebbe anche qualcosa di più di semplici indiscrezioni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, torna Allegri ma solo con la Champions

A parlarne è il giornalista Antonello Angelini su Twitter: “Mi è arrivata voce che Allegri avrebbe firmato per la Juventus” uno dei suoi cinguettii di oggi. Lo stesso giornalista ha spiegato che il tecnico toscano è pronto a tornare a guidare la formazione bianconera ma soltanto ad una condizione: la qualificazione alla Champions League.

Una condizione che, dopo il ko di ieri, non è molto semplice: la Juventus dipende, infatti, dai passi falsi delle tre squadre (oltre l’Inter) che la precedono. Senza una frenata di Atalanta, Milan o Napoli, la squadra di Pirlo non avrà possibilità di risalire in classifica e conquistare la Champions. Quella fondamentale per il ritorno di Allegri.