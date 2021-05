Juventus, la scelta di Agnelli su Pirlo | I motivi del mancato esonero

Andrea Pirlo confermato sulla panchina della Juventus dopo la batosta nello scontro Champions col Milan









Non ci saranno scossoni sulla panchina della Juventus dopo la disfatta di ieri sera nello scontro diretto contro il Milan, che allontana i bianconeri dalla qualificazione alla prossima Champions League. Andrea Pirlo resta al suo posto e guiderà la squadra bianconera mercoledì nella delicata trasferta con il Sassuolo, ultima spiaggia per le (poche) speranze di quarto posto di Cristiano Ronaldo e compagni.

Calciomercato Juventus, futuro Pirlo: via al termine della stagione

Andrea Agnelli ha confermato Pirlo dopo le turbolente ore seguite alla disastrosa prestazione con il Milan, con il tecnico che ha diretto regolarmente stamane l’allenamento alla Continassa e che domani parlerà in conferenza stampa per presentare la partita del ‘Mapei Stadium’. Nessun vertice stamane nelle sede bianconera sul futuro di Pirlo, con il presidente e la dirigenza che avevano già escluso l’esonero di Pirlo dopo il confronto con l’allenatore avvenuto nel post-partita del ko contro il ‘Diavolo’. Anche lo stesso ex regista campione del mondo, in conferenza stampa, aveva allontanato l’ipotesi di rassegnare le dimissioni. La linea della Juventus resta quella di andare avanti con l’ex regista fino al termine della stagione, prima di un nuovo ribaltone in seno alla guida tecnica. Smentite, quindi, i rumors sul ‘traghettatore’ Tudor per le ultime uscite stagionali, con gli impegni ravvicinati tra campionato e la finale di Coppa Italia con l’Atalanta che hanno in parte influito sulla scelta di non voltare subito pagina.

L’esperienza di Pirlo al timone della Juventus rimane comunque al capolinea, con la squadra bianconera che cercherà di chiudere nel miglior modo possibile una stagione fin qui fallimentare.