CM.IT | Calciomerato Milan, operazione Donnarumma: svolta Juventus

Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe essere cambiato dopo Juventus-Milan: le ultime di Calciomercato.it

La sconfitta della Juventus contro il Milan potrebbe aver cambiato totalmente le sorti di Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe ’99, prima del fischio d’inizio, sembrava essere più vicino all’addio al club rossonero: il suo futuro poteva essere in bianconero, ma dopo l’incontro potrebbe essersi ribaltata la situazione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!









Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, alla luce della possibilità che la Juventus non vada in Champions League e che possa perdere anche Fabio Paratici, il dirigente della ‘Vecchia Signora’ che stava dirigendo l’operazione per lo sbarco del numero 1 della Nazionale a Torino, ha rafforzato le possibilità di un rinnovo con il Milan.