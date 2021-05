Calciomercato Juventus, addio Pirlo: aggiornamenti su Zidane e Allegri

La Juventus cerca un nuovo tecnico per la prossima stagione: gli aggiornamenti su Zidane e Allegri

La Juventus ha deciso di confermare Andrea Pirlo fino al termine della stagione, ma oggi, dichiarazioni di facciata a parte, nessuno crede che il ‘Maestro’ resterà al timone del progetto bianconero anche nella prossima stagione. Il disastro degli ultimi mesi è evidente e va al di là della storica batosta subita col Milan: la ‘Vecchia Signora’ ha bisogno di cambiare, e di farlo presto.

I nomi più abbordabili, circolati nelle scorse settimane, restano quelli di Simone Inzaghi e Rino Gattuso, ma sul tavolo dei dirigenti bianconeri c’è ancora un sogno: Zinedine Zidane. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il francese per ora non ha aperto a un ritorno imminente a Torino, seppur l’idea fa parte da tempo dei suoi progetti a lungo termine.

Sabato ‘Zizou’ ha dichiarato che non creerà problemi al Real Madrid per la situazione legata al suo contratto, che è in scadenza nel 2022. C’è chi ha interpretato queste parole come un segnale d’addio, ma il francese ha sospeso ogni discorso fino al termine della stagione. Il tecnico tiene tantissimo alla Liga, che è ancora aperta, e soprattutto a un eventuale addio da vincitore, quello che a Concha Espina è sempre stato.

La Vecchia Signora, in ogni caso, per realizzare il sogno Zidane dovrebbe chiedergli un corposo taglio dell’ingaggio (attualmente percepisce 12 milioni netti) e, soprattutto, superare la concorrenza della Francia, che gli offrirebbe la sua panchina dopo il Mondiale del 2022. A Torino ci sperano, e i contatti si intensificheranno a partire dalla prossima settimana.

Calciomercato Juventus, Allegri e Zidane legati a doppio filo

Da capire, invece, il futuro di Max Allegri, che potrebbe essere legato a doppio filo proprio con Zidane. L’italiano rappresenta ancora un nome fortissimo per la Juve, ma attende a sua volta la chiamata proprio del Real Madrid, che ha sempre gradito molto il suo profilo. Da non escludere, inoltre, un inserimento dell’Inter nel caso in cui Conte dovesse optare per l’addio dopo i colloqui con Zhang. Un bel puzzle, per la cui risoluzione bisognerà ancora attendere.