Calciomercato Juventus, doppio annuncio di Nedved su Pirlo e Ronaldo!

Tapiro d’Oro per Pavel Nedved: il doppio annuncio del vicepresidente della Juventus su Pirlo e Cristiano Ronaldo









Sono i giorni più complicati per la Juventus di Andrea Agnelli da nove anni a questa parte. La squadra bianconera ha perso malamente lo scudetto, e adesso rischia addirittura di non qualificarsi alla prossima Champions League. Un obiettivo dato per scontato ad inizio stagione che si è fortemente complicato dopo il crollo casalingo contro il Milan. Nelle ultime ore si è così tornato a parlare con insistenza del possibile esonero di Pirlo, ma in mattinata la società ha confermato l’allenatore almeno per il finale di stagione. A tenere banco è anche il futuro di Cristiano Ronaldo: ecco il doppio annuncio di Pavel Nedved. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Pirlo e Cristiano Ronaldo | Parla Nedved!

Nella giornata di oggi l’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli si è recato alla Continassa per consegnare il Tapiro d’Oro a Pavel Nedved. Interpellato sul futuro di Pirlo e Cristiano Ronaldo, il vicepresidente della Juventus ha risposto brevemente: “Ci sono un po’ di difficoltà, è normale, ma combatteremo fino alla fine. Pirlo rimane certamente e anche Ronaldo“. Un doppio annuncio forte e chiaro, che – almeno per il momento – lascia pochi dubbi sul futuro dei due. Staremo a vedere.