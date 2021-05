Una mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe portare Paulo Dybala lontano dalla Juventus. C’è l’ipotesi PSG per il numero dieci









Non è servito l’ingresso in campo (tardivo) di Paulo Dybala nello scontro diretto contro il Milan alla Juventus per evitare una fragorosa sconfitta. Il numero dieci è stato mandato in campo solo nel finale di partita da Pirlo, andando vicino al gol quando però ormai la partita era in cassaforte per la squadra di Pioli. Delusione palpabile per l’argentino, che si aspettava di entrare in campo prima nel match più importante della stagione per i bianconeri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, Dybala si offre al PSG: la situazione

Pirlo ha preferito Morata a Dybala domenica sera nel match dell’Allianz Stadium, con il destino sotto la Mole dell’ex Palermo che rimane in bilico. Senza un piazzamento tra le prime quattro in campionato, la Juve potrebbe accelerare le operazioni per un’eventuale cessione di Dybala per far respirare il bilancio e ovviare ai mancati incassi della Champions. La questione rinnovo resta delicata, con la trattativa sempre congelata in attesa del finale di stagione. La ‘Joya’ è in scadenza nel giugno 2022 e rischierebbe di perdere Dybala a parametro zero tra un anno senza rinnovo in caso di permanenza alla Continassa. Intanto, come scrive Oltralpe ‘France Football’, Dybala rifletterebbe sul futuro e il suo entourage starebbe sondando il terreno per un’eventuale disponibilità del Paris Saint-Germain ad acquisire i servigi del fantasista classe ’93.

Il Dt dei parigini Leonardo è un estimatore del nazionale albiceleste e già in passato aveva mostrato interesse per il giocatore. Resterà da vedere se affonderà il colpo questa estate, con Dybala che potrebbe essere uno dei candidati a rimpiazzare Mbappe nello scacchiere di Tuchel in caso d’addio del fuoriclasse francese al PSG.