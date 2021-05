Intervento alla CMIT TV del giornalista Guido De Carolis, che parla del possibile approdo di Dybala all’Inter con la regia di Marotta

Dopo la conquista dello scudetto, è tempo di strategie di mercato per l’Inter. I nerazzurri definiranno al più presto l’operato nella prossima sessione di trasferimenti, l’obiettivo è essere competitivi anche in Europa, con una Champions League dove provare a essere finalmente protagonisti.

Tra i sogni di mercato di Marotta c’è ovviamente il suo ‘pupillo’ Paulo Dybala, la cui situazione contrattuale in casa Juventus è in bilico. Accordo in scadenza 2022 per la ‘Joya’, in caso di mancato rinnovo la cessione in estate appare inevitabile. E qui può inserirsi proprio colui che lo portò in bianconero, che lancerà l’assalto secondo quanto dichiarato dal collega Guido De Carolis. Intervenuto alla CMIT TV, il giornalista del ‘Corriere della Sera’ spiega cosa potrebbe succedere su questo fronte nelle prossime settimane.