Intevenuto in diretta a CMIT TV nella trasmissione Calciomerato Show, il tifoso nerazzurro Tommaso Labate ha commentato la vittoria del campionato da parte dell’Inter, ma ha parlato anche di mercato, sottolineando come sarà molto difficile vedere operazioni onerose nel corso dell’estate. Lo stesso Labate ha però sottolineato come il sogno per l’attacco nerazzurro sia quello di Luis Muriel dell’Atalanta. “Credo che l’innesto di spessore verrà fatto in attacco, Muriel è il sogno e speri che possa diventare realtà ”.