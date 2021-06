Nel mirino dell’Inter, Kostic è legato all’Eintracht da un contratto in scadenza a giugno 2023

Si parla tanto di un possibile arrivo in Italia di Filip Kostic, nello specifico all’Inter alla ricerca di un rinforzo sulla corsia mancina. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, però, il futuro dell’esterno serbo potrebbe essere ancora in Germania. All’Eintracht stesso, dove milita dall’estate 2019 e che sappiamo essere bottega carissima, oppure in un altro club della Bundesliga. Precisamente all’Hertha Berlino, dove è da poco approdato l’ex Ds del club di Francoforte: Fredi Bobic. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il 49enne, che si è portato con sé tutto il team di scout che aveva all’Eintracht, ha tra i suoi obiettivi proprio Kostic, autore di ben 17 assist nella stagione che si è da poco conclusa.