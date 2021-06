Settimana importante per il nuovo portiere della Roma. Previsti contatti per Rui Patricio. In lizza resta sempre Hugo Lloris. La situazione

Prosegue il casting della Roma per regalare un nuovo numero uno a José Mourinho. La prossima settimana si preannuncia molto calda su diversi fronti, a partire da quello legato a Rui Patricio. In scadenza a giugno 2022, il 33enne ex Sporting ha già dato il gradimento all’ipotesi di raggiungere il suo connazionale nella Capitale. In vista dell’imminente inizio degli Europei, il portiere del Wolverhampton preferirebbe definire il proprio futuro in tempi brevi e per questo nei prossimi giorni, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, sono previsti nuovi contatti tra le parti.

Dalla Premier League, resta sempre in lizza il nome di Hugo Lloris, molto stimato dallo Special One ma con costi decisamente meno accessibili, soprattutto per quanto riguarda l’ingaggio. In scadenza nel 2022, il numero uno della Francia potrebbe far parte di un effetto domino, causato dalla possibile offerta del Tottenham di Paratici per Szczesny (seguito anche da Tiago Pinto) e del conseguente approdo di Donnarumma alla Juventus, in pole sul Psg. In uno scenario simile, la Roma potrà fare affidamento sul Decreto Crescita per avvicinarsi ai 6 milioni di euro attualmente percepiti da Lloris.