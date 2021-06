Il possibile arrivo di Donnarumma alla Juventus è legato ad un’eventuale partenza da Torino di Szczesny. Le parole dal ritiro della Nazionale del portiere polacco

Un possibile addio di Wojciech Szczesny alla Juventus sarebbe la chiave di volta al trasferimento di Gianluigi Donnarumma in bianconero. E’ legato a doppio filo il futuro dei due portieri, impegnati nelle prossime settimane all’Europeo con le rispettive Nazionali. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, Szczesny sul possibile addio: “Nessun contatto con la società”

Szczesny, dal ritiro della Polonia, ha voluto fare chiarezza sul suo futuro a Torino: “Cercherò di rispondere a questa domanda una volta per tutte. L’argomento è sui media da molto tempo e vale la pena parlarne. Non ho avuto contatti né con il mio club né con altri perché non ci sono elementi concreti sulla mia partenza – le parole dell’ex Roma e Arsenal in conferenza stampa – Non sono responsabile per i trasferimenti della Juventus”.

Szczesny si sofferma anche sulle prospettive della Polonia ad Euro 2020: “Ci sono molte squadre migliori, dobbiamo prepararci per poter competere con loro. Dobbiamo essere più squadra delle altre squadre, organizzando il gioco. C’è sempre un brivido prima di un grande torneo, ci sono grandi speranze. Ma prima dobbiamo concentrarci per essere ben preparati“. L’estremo difensore della Juve prosegue infine: “Il modo in cui ho giocato per il club in questa stagione e quello che richiede Paulo Sousa sono diversi. Alla Juventus ho più margini di rischio. In nazionale abbiamo giocatori offensivi che giocano benissimo di testa, possono giocare sulle seconde palle, quindi in situazioni rischiose non faremo cose che non possiamo fare”.