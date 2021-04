Calciomercato Juventus, Szczesny via a fine stagione: arriva la smentita

Sono tante le voci che circolano attorno al portiere della Juventus, Szczesny, complice anche l’interesse per Donnarumma del Milan

La visita di Mino Raiola a Torino, fronte Juventus, ha fatto, inevitabilmente, scatenare le voci di calciomercato. Tanti sono gli assistiti dell’agente italo-olandese, da Matthijs de Ligt a Federico Bernardeschi, attualmente nella rosa bianconera, mentre altri come Paul Pogba, Erling Haaland, Moise Kean, Alessio Romagnoli e, dulcis in fundo, Gigio Donnarumma, vengono da mesi accostati alla società presieduta da Andrea Agnelli. In particolare, su quest’ultimo calciatore, in scadenza di contratto col Milan il prossimo 30 giugno, si sono concentrate le maggiori attenzioni degli addetti ai lavori. Già negli anni scorsi, il numero 1 della Nazionale italiana di Roberto Mancini è stato avvicinato ai piemontesi e la stessa cosa sta avvenendo adesso, visto che il prolungamento di contratto con i rossoneri non è di facile realizzazione. La proposta fatta da Paolo Maldini è di 8 milioni di euro a stagione, mentre Raiola ne chiede 12: una distanza importante, anche se la priorità dell’estremo difensore resta sempre il Milan. Nel frattempo, però, la Juve osserva e prende nota, nonostante la presenza nella propria di un numero 1 di assoluto livello come Wojciech Szczesny.

Calciomercato Juventus, Szczesny via a fine stagione? Ecco come stanno le cose

Arrivato alla Juventus nell’estate del 2017, il 30enne portiere polacco si è conquistato i galloni da titolare e ha costretto Gigi Buffon all’addio, per una sola stagione prima del ritorno, direzione Paris Saint-Germain. Nel febbraio dello scorso anno, poi, è arrivato anche il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2024, un accordo da circa 7 milioni di euro netti a stagione. In questi giorni stanno circolando voci su un possibile ritorno in Premier League, dopo l’addio all’Arsenal del 2015, con direzione Manchester United, complice la delicata situazione che sta vivendo David de Gea. Indiscrezioni che, però, non trovano conferma nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it: fonti vicine a Szczesny smentiscono seccamente sia la pista che porta ai ‘Red Devils’ e sia la possibilità di un addio a fine stagione, bollando le notizie che stanno circolando come ‘spazzatura’. Parole forti che non lasciano spazio a dubbi. Nel calciomercato, nulla è impossibile, l’operazione Ronaldo ce lo ha dimostrato, ma la volontà del calciatore è quella di continuare ancora a giocare per la Juventus anche l’anno prossimo. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane.