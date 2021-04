Calciomercato Juventus, arriva Raiola: blitz a Torino, le ultime

Mino Raiola è stato ieri a Torino: non è chiaro se ci sia stato effettivamente un incontro con la dirigenza della Juventus

Blitz di Mino Raiola in Italia. Il super agente, procuratore di alcuni dei calciatori più importanti del nostro campionato e della Juventus, oltre a molti obiettivi sensibili delle squadre della Serie A sul calciomercato, è stato ieri proprio a Torino. Non ci sono comunque conferme su un incontro con la dirigenza del club bianconero, soprattutto all’interno della Continassa, all’interno della quale vige il regime di ‘bolla’ dopo le ultime positività, con cui sono in ballo parecchie situazioni.

Calciomercato Juventus, Raiola ieri a Torino

Raiola è infatti procuratore in primis di Erling Haaland, oggetto del desiderio di tutta Europa e di cui ha parlato anche con Real Madrid, Barcellona, ma anche con club della Premier. Tra gli assistiti del procuratore italo-olandese c’è ovviamente Matthijs de Ligt, Paul Pogba, Moise Kean, Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli, tutti nomi decisamente in orbita Juventus. Proprio il difensore del Milan, in queste ultime ore è stato accostato ai bianconeri nell’ottica di uno scambio con Federico Bernardeschi, altro calciatore nella scuderia di Raiola. L’agente è arrivato a Torino prima di tutto per fare un punto sui suoi assistiti in maglia Juve, con cui non è affatto escluso che ci sia stato comunque un incontro. In Italia, inoltre, gli ‘affari’ di Raiola sono decisamente bollenti: in primis Donnarumma e chiaramente il rinnovo di Ibrahimovic.