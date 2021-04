Mossa a sorpresa del dt Paratici, aspettando novità sul rinnovo: il Milan è disposto ad aspettare Gigio un altro mese

Provare a vendere Szczesny, per l’assalto a Donnarumma. Non è solo una traccia o un’ipotesi di calciomercato: è molto di più. Infatti, secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, nelle scorse settimane i bianconeri hanno cercato di capire se ci fossero i margini per cedere il polacco in Premier. Ma i feedback non sono stati quelli sperati: al momento, la Juventus non ha registrato interessi concreti o offerte per l’ex giallorosso che, tranne clamorosi ribaltoni, dovrebbe restare ancora a Torino.

Calciomercato Milan: le cifre del rinnovo di Gigio

Nei piani della Juventus, cedere Szczesny avrebbe significato all-in su Donnarumma. Il classe ’99 è in scadenza a giugno e ancora in trattativa con i rossoneri per il prolungamento (12 la richiesta, 8 l’offerta dei rossoneri). Gigio, si sa, continua a dare priorità al club meneghino, ma il tempo stringe e non vanno esclusi nuovi intrecci di calciomercato. Detto dei bianconeri, inevitabilmente condizionati dal futuro dell’estremo difensore polacco, il Psg ha fatto sapere di poter ingaggiare Gigio solo quando il contratto di Navas (2023) si avvicinerà alla scadenza. Ecco perché Raiola punta ad un rinnovo mostre col Milan ma allo stesso tempo molto breve, di massimo due anni. Una sorta di exit strategy con vista Parigi poco gradita al dt Maldini.