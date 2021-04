Ibrahimovic ieri ha avuto un incontro di lavoro con un numero limitato di persone. Nessun pranzo dunque per lo svedese ma solo business

Nessun pranzo per Zlatan Ibrahimovic ieri a Milano. Nelle ultime ore sono circolate voci in merito ad un presunto pranzo in un noto locale del capoluogo lombardo per lo svedese. Secondo quanto appreso, si è trattato solamente di un incontro di lavoro con un numero limitato di persone.

Ibrahimovic, che non ha fatto aprire alcun ristorante, non ha pranzato ma è stato poco più di un’ora a discutere di business.