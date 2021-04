Calciomercato Milan, riscatto Tomori: Maldini chiede lo sconto al Chelsea

Arrivato a gennaio dal Chelsea, Fikayo Tomori ha conquistato il Milan a suon di ottime prestazioni: Maldini può riscattarlo

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Fikayo Tomori è stato uno degli acquisti più azzeccati del calciomercato di gennaio del Milan. Il difensore centrale, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, si è imposto all’attenzione di tifosi e addetti ai lavori con prestazioni importanti e approfittando anche dei problemi fisici di Simon Kjaer e del capitano Alessio Romagnoli. Il 23enne Nazionale inglese ha saputo sfruttare al meglio le occasioni che gli ha concesso l’allenatore rossonero Stefano Pioli e, da settimane, si parla di un possibile riscatto. La cifra fissata nell’accordo raggiunto con i ‘Blues’ tre mesi fa è di ben 28 milioni di euro, numeri importanti soprattutto con la situazione economica attuale causata dalla pandemia ancora in corso.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, Maldini pianifica: tutti i talenti nel mirino | Il futuro di Tomori

Ma l’uomo mercato del club di Elliott, Paolo Maldini, è pronto a bussare alla porta di Roman Abramovich, patron della società inglese, per cercare di abbassare le pretese. Stando, infatti, a quanto sostiene il ‘Sun’, sarebbero già in corso i colloqui tra le parti per arrivare ad un accordo che possa accontentare tutti. E per racimolare un gruzzoletto importante, il Milan potrebbe decidere di mettere in vendita Romagnoli, in scadenza di contratto nel giugno 2022. Quello che appare certa è la volontà dei rossoneri di avere ancora a disposizione Tomori per diversi anni. Staremo a vedere.