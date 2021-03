Calciomercato Milan, Maldini a caccia di talenti | La scelta per Tomori

Il Milan pianifica il futuro sul calciomercato. Sono molti i talenti nel mirino di Paolo Maldini: attenzione alle prospettive per Fikayo Tomori

Il Milan non vuole mollare nella corsa allo scudetto. I rossoneri si proiettano verso un finale di stagione che si preannuncia serrato per i primi posti in classifica. Le prospettive in casa rossonera si dividono tra presente e futuro. Paolo Maldini, infatti, ha tutta l’intenzione di confermare il mix di calciatori esperti e giovani per costruire un Milan vincente nelle prossime stagioni. In tal senso, la presenza di Zlatan Ibrahimovic sarà imprescindibile per i piani rossoneri, ma accanto a lui la dirigenza vuole proseguire il progetto verde, fatto di grandi talenti da far crescere attorno alla svedese.

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, uno di questi dovrebbe essere Fikayo Tomori. Il difensore, infatti, ha mostrato grandi qualità in questo stralcio di stagione con la maglia rossonera, imponendosi come titolare agli ordini di Stefano Pioli. E’ per questo che il Milan, come vi avevamo già riportato alcuni giorni fa, ha deciso di riscattare il centrale dal Chelsea e farne un perno per il suo futuro, anche se dovesse arrivare a spendere una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Non si parla, però, solo del centrale per il futuro rossonero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Milan, Tomori e non solo: tutti i talenti nel mirino di Maldini

Partendo dalla difesa, secondo la Rosea, bisogna tenere in considerazione il profilo di Jamil Siebert. Non ha ancora messo piede in Bundesliga, ma è un ragazzo di grande fisicità, che gioca nel Dusseldorf. Per la porta, invece, va tenuta in caldo l’ipotesi Maarten Vandevoordt, 19enne del Genk, di recente accostato anche alla Roma.

Se si passa al centrocampo, invece, si parla di Vasco Walz, una vera e propria promessa in forza al Borussia Dortmund Under 17, ma in scadenza. Su di lui, però, bisogna registrare anche l’interesse del Barcellona. In attacco, la soluzione ideale per affiancare Zlatan Ibrahimovic pare essere Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina, però, non è il solo nel mirino dei rossoneri. Occhio, infatti, anche all’uruguaiano Darwin Nunez, classe 1999 in forza al Benfica.