Impegnate nella lotta Champions, Milan e Roma setacciano il calciomercato alla ricerca di un nuovo centravanti, condividendo alcuni obiettivi

Speranza di recuperare qualche infortunato, paura di nuove defezioni in Nazionale e sogni di calciomercato: sono queste le tre costanti che accompagnano sempre la sosta del campionato. Una regola non scritta che accomuna il pensiero di tifosi, addetti ai lavori e giornalisti. In vista della prossima sessione di mercato, molte squadre si sono attivate anche nella ricerca di un nuovo attaccante. Inter, Juve, Milan e Roma, ad esempio, sono pronte a darsi battaglia tra di loro, ma anche a competere con diversi club europei per accaparrarsi i propri obiettivi. Giallorossi e rossoneri, ad esempio, potrebbero entrare in rotta di collisione sul territorio italiano.

Calciomercato Milan e Roma, super scambio per Belotti

Entrambi molto attenti alle occasioni, i due club stanno monitorando con estrema attenzione la categoria dei calciatori in scadenza a giugno 2022. Tra questi, c’è anche Andrea Belotti, che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale. Secondo ‘asromalive.it‘, il Gallo insieme a Lacazette rappresenta una delle prime scelte a Trigoria. Le cifre di qualche anno fa con tanto di clausola da 100 milioni di euro sembrano ormai un lontano ricordo. L’attaccante del Torino viene valutato 30-35 milioni di euro. Una cifra che la società giallorossa vorrebbe provare ad abbassare con l’inserimento di una o due contropartite tecniche per battere la concorrenza dei rossoneri.

In tal senso, è pronto un ventaglio di quattro nomi che comprende Diawara, Carles Perez, Kluivert e Under. Questi ultimi due, per stessa ammissione del Lipsia e del Leicester, difficilmente verranno riscattati a fine stagione e la Roma proverà a trovargli subito una nuova sistemazione, a men che il potenziale nuovo allenatore non decida di puntare sul loro rilancio in giallorosso. Autore di 11 gol e 6 assist in campionato, a 27 anni Belotti si trova di fronte ad un bivio, visto che il prossimo contratto sarà probabilmente uno degli ultimi importanti della sua carriera.