Alejandro Gomez non sta vivendo mesi semplici in Spagna col Siviglia. Non è da escludere un ritorno in Serie A: idea Milan

Il Milan sta vivendo una stagione probabilmente al di sopra di quelle che erano le aspettative della vigilia. I rossoneri sono ormai indirizzati verso un ritorno in Champions fondamentale sia dal punto di vista del prestigio internazionale, che da quello puramente economico. Un traguardo che sarebbe fondamentale per una nuova ripartenza ad alti livelli della società meneghina, che andrebbe in quel caso a potenziare ulteriormente l’organico a disposizione di Stefano Pioli. Un vero e proprio regalo Champions per il tecnico rossonero, che potrebbe ricevere in dote un restyling della trequarti, alla luce anche delle incertezze che vigono nel reparto.

Calciomercato Milan, Gomez può tornare in Serie A: flop in Spagna

Nel ruolo di trequartista il Milan ha già due alternative di grande livello come Calhanoglu e Brahim Diaz, ma entrambi per motivi differenti non sono certi di restare a San Siro. Nello specifico mentre per il turco continua la corsa contro il tempo per il rinnovo contrattuale, per il giovane spagnolo il Real Madrid spara alto. L’ex City era infatti arrivato la scorsa estato a Milano con la formula del prestito secco, e la buona annata alla corte di Pioli non ha fatto che accrescere le pretese economiche dei ‘blancos’, che senza accordo potrebbero anche portare il Milan a desistere.

Proprio per questo i rossoneri si guardano intorno, e in ottica Champions potrebbe tornare di moda una vecchia conoscenza della Serie A. Si tratta di Alejandro Gomez, che ha divorziato dall’Atalanta nell’ultima finestra di trasferimenti di gennaio, cercando rilancio in Liga con la maglia del Siviglia. In Andalusia però le cose non stanno andando come sperato 1 gol in 8 apparizioni nel massimo campionato spagnolo, ed un ruolo certamente meno importante rispetto a quello ricoperto a Bergamo. L’adattamento al calcio iberico non è andato come sperato, e non va escluso un ritorno in Serie A, in un progetto ambizioso e ben avviato come quello del Milan che con una decina di milioni di euro potrebbe provare l’assalto.