Il Chelsea può pescare in Italia il nuovo centravanti. La priorità resta Haaland ma le alternative portano a Torino e Milano. I profili giusti per gli inglesi potrebbero essere Lukaku e Belotti

Il Chelsea è a caccia di un nuovo attaccante per la prossima stagione, da mettere a disposizione di Tuchel. Il primo nome in cima alla lista dei desideri del club inglese è quello di Erling Haaland. Il bomber norvegese ha stregato davvero tutti: in Italia piace tanto alla Juventus, in Spagna ci pensa da parecchio tempo il Real Madrid e in Inghilterra anche i due Manchester, City e United.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Strapparlo al Borussia Dortmund la prossima estate non sarà per nulla facile. Le ultime notizie di calciomercato parlato di un club tedesco disposto a cedere il suo centravanti solo di fronte ad un’offerta di ben 180 milioni di euro. E’ normale dunque, viste le mille difficoltà, dovute alla concorrenza e al prezzo altissimo fissato dai gialloneri, che il Chelsea guardi anche ad altri profili per rafforzare il proprio attacco.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Salandin: “Cristiano Ronaldo prigioniero, lui o Dybala via”

Chelsea, Lukaku e Belotti nella lista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Calhanoglu: “Hauge in prestito? Ecco cosa gli dirò”

Tra i profili che potrebbero far comodo ai londinesi – secondo quanto riportato dal Sun – ci sarebbe anche Romelu Lukaku. Il belga è il vero grande trascinatore dell‘Inter di Antonio Conte. E’ difficile pensare che i nerazzurri se ne privino fra qualche mese. Più facile, invece, pensare di strappare al Torino, Andrea Belotti. Il centravanti dell’Italia di Mancini ha un contratto con il club di Urbano Cairo il 30 giugno 2022. Appare evidente che senza un rinnovo la cessione in estate potrebbe essere l’unica strada percorribile. Belotti è da tempo nel mirino del Milan, che cerca un centravanti affidabile da affiancare a Zlatan Ibrahimovic, che ovviamente non può giocarle tutte, ma il suo nome è stato accostato anche a Roma e Napoli.

Gli altri profili che potrebbero far comodo al Chelsea, secondo il Sun, sono quelli di Alexander Isak della Real Sociedad, Dominic Calvert-Lewin dell’Everton e una vecchia conoscenza del calcio italiano, Andre Silva. Il portoghese è letteralmente esploso nel corso di questa stagione con la maglia dell’Eintracht, con numeri davvero importanti, 22 gol in 26 partite.