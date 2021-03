Calciomercato Juventus, prezzo fissato | 180 milioni per Haaland

Il Borussia Dortmund avrebbe fissato il prezzo per la cessione di Haaland: serviranno 180 milioni di euro. I dettagli

Si profila un’altra sessione estiva di calciomercato piuttosto infuocata soprattutto sul fronte attaccanti. In Serie A tengono sempre banco le situazioni dei vari Dybala, Ronaldo e Ibrahimovic, e anche a livello internazionale sono diversi i big in scadenza di contratto (Messi, Aguero, Depay) o corteggiati dai principali top club europei. Tra questi spicca sicuramente il nome di Erling Haaland, nuova stella del calcio mondiale che ha già attirato su di sé le attenzioni di tutte le big. In questo senso, il Borussia Dortmund avrebbe già fissato il prezzo del cartellino dell’attaccante norvegese, che è stato accostato anche alla Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Salandin: “Cristiano Ronaldo prigioniero, lui o Dybala via”

Calciomercato Juventus, il Borussia Dortmund fissa il prezzo di Haaland: 180 milioni!

Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, il club tedesco avrebbe fissato a 180 milioni di euro il prezzo del proprio gioiello. Chiunque vorrà tentare l’assalto al giocatore nella prossima estate è dunque avvisato e dovrà sborsare questa cifra monstre. Haaland è già nel mirino dei principali top club europei, con Real Madrid e Barcellona in prima fila, ma anche Manchester City, United, Chelsea e Bayern Monaco. Una cifra che, se confermata, sarà di fatto inarrivabile per la Juventus anche in caso di addio di Cristiano Ronaldo. Il messaggio del Borussia Dortmund è forte e chiaro: per Haaland serviranno 180 milioni e il sogno del club bianconero, almeno per il momento, sembra destinato a rimanere tale.