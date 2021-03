Calciomercato Milan, Calhanoglu: “Hauge in prestito? Ecco cosa gli dirò”

Hakan Calhanoglu ha parlato del futuro di Jens Petter Hauge e del possibile prestito del talento del Milan nella prossima estate

In un’intervista rilasciata al portale norvegese ‘vg.no’ in vista di Norvegia–Turchia di domani, Hakan Calhanoglu ha anche parlato del futuro del proprio compagno di squadra, domani avversario, Jens Petter Hauge. “Se dovrebbe andare in prestito per giocare con continuità? È una domanda per il suo agente. Ma se me lo chiedi, gli dirò di restare e lottare per entrare nella squadra. – ha dichiarato il numero del Milan – Ha molta qualità e se lavora sodo e fa del suo meglio, può entrare a far parte della formazione titolare”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il fantasista turco consiglia il giovane talento norvegese: “Deve lavorare e credere in se stesso. Non è facile giocare nella formazione titolare del Milan, abbiamo molti giocatori di qualità, quindi deve prendersi il suo tempo. Deve lavorare di più sulla tattica e su quello che gli chiede l’allenatore, ma il suo momento arriverà sicuramente”.