Carlos Passerini è intervenuto a CMIT TV per parlare tra l’altro del rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è ancora tutto da scrivere e la trattativa con il Milan che ancora non si è sbloccata. Ne ha parlato a CMIT TV Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera: “Donnarumma rimarrà, perché vuole restare. Raiola non vuole portarlo via quest’anno per una serie di motivazioni, una tra tutte: non c’è la fila di squadre pronte a dargli 10 milioni. Questa è convinzione diffusa anche all’interno del Milan stesso. il calciatore vuole giocare la Champions con il Milan che è la sua squadra del cuore”. Le ultimissime di calciomercato: CLICCA QUI!

Milan, Passerini: “Donnarumma e Raiola vogliono una exit strategy”

Proprio per questo Passerini considera che il portiere resterà in rossonero: “Credo che ci sarà un rinnovo che costerà molto caro al Milan, almeno sugli 8 milioni. La chiave sarà un rinnovo relativamente breve, probabilmente due anni e credo ci sarà una clausola relativamente bassa che consentirà a Donnarumma di liberarsi se questa rinascita del Milan non dovesse compiersi. Loro vogliono tenersi una porta aperta, vogliono vedere cosa sarà del Milan tra due anni e tenere una exit strategy”.