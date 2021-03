Zlatan Ibrahimovic ha parlato dopo la vittoria della Svezia: “Mi sento bene, come la prima volta tanta adrenalina”. E il Milan sorride

A volte ritornano, un grande classico della commedia romantica all’italiana che talvolta si ripropone anche sui campi di calcio. È il caso di Zlatan Ibrahimovic ed il suo ritorno in nazionale. La Svezia ieri sera ha vinto, con un risicato 1-0, contro la Georgia e l’attaccante del Milan ha fornito l’assist per il gol di Claesson. La prestazione di Ibra non è stata esaltante, ma è uscito rinfrancato dal fatto di aver ritrovato la maglia della sua nazionale. Le ultime dichiarazioni di Zlatan, poi, fanno ben sperare i rossoneri per il futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, Ibra tra nazionale e rinnovo | “Mi sento bene”

Zlatan Ibrahimovic è pronto per affrontare al meglio questo rush finale di stagione, dove l’obiettivo del Milan è di qualificarsi alla prossima Champions League e insidiare l’Inter fino all’ultimo. Ai microfoni di ‘Sverige Radio’, il colosso rossonero ha rivelato quali sensazioni ha avuto nel vestire di nuovo la maglia della Svezia: “Mi sento bene, come se fosse stata la prima partita internazionale. Tantissima adrenalina”. Un Ibrahimovic ringiovanito dall’emozione di tornare in nazionale e che, come da sua ammissione, fisicamente si sente ancora bene. Un segnale lanciato anche nei confronti del Milan, in chiave rinnovo. Lo svedese ha commentato così, poi, la vittoria contro la Georgia: “Avremmo potuto fare molto meglio ma abbiamo vinto ed è la cosa più importante che conta”.