Secondo quanto riportano in Spagna, Paolo Maldini vorrebbe regalare a Stefano Pioli, Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista continua ad essere nel mirino del Milan ma anche di Juventus e Inter. Ecco le ultime novità sul futuro del serbo della Lazio

Sergej Milinkovic-Savic un paio di estati fa ha fatto sognare i tifosi di Milan, Inter e Juventus, che sembravano pronti a tutto per strapparlo alla Lazio. Il forte centrocampista serbo, classe 1995, è poi rimasto nella Capitale, anche per le importanti resistenze di Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste per liberare il suo calciatore chiedeva più di 100 milioni di euro.

Milinkovic-Savic si sta confermando ad alti livelli, dimostrando di essere uno dei migliori centrocampisti del panorama calcistico europeo. Il giocatore anche quest’anno è uno dei protagonisti della Lazio: in campionato, il classe 1995, in 24 presenze, ha realizzato sei gol e ben nove assist. Il centrocampista continua ad essere osservato dai grandi club. Nei giorni scorsi, in Spagna, il suo nome è stato accostato al Real Madrid, che sarebbe pronto a mettere sul tavolo ben 70 milioni di euro per strapparlo alla Lazio. I blancos avrebbero pensato a Savic per rafforzare un reparto che ha in squadra due giocatori non più giovanissimi come Kroos e Modric.

Calciomercato Milan, Maldini torna a pensare a Milinkovic-Savic

Sempre dalla Spagna, giunge notizia di un interessamento da parte del Milan: secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, Paolo Maldini vorrebbe portare nel capoluogo lombardo il forte giocatore serbo per rafforzare il centrocampo. I rossoneri sarebbero dunque pronti a riprovarci, sapendo che le condizioni sono cambiate. E’ difficile, infatti, che Lotito continui a chiedere 100 milioni di euro, anche se il contratto di Milinkovic-Savic è ancora lungo e scadrà solo il 30 giugno 2024. Il portale spagnolo aggiunge, inoltre, che anche Inter e Juventus starebbero continuando a seguire il serbo.

In casa Milan, ad oggi, le priorità a centrocampo sembrano davvero altre, come i rinnovi di Franck Kessie, che vedrà scadere il proprio contratto nel 2022, e di Hakan Calhanoglu, che rischia di liberarsi a zero il prossimo 30 giugno. E’ evidente che una loro partenza cambierebbe i piani dei rossoneri, chiamati ovviamente, poi, a sostituirli.