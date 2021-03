Calciomercato Inter, Milan, Roma | Interesse concreto per Musso, le ultime

Girandola di portieri in Serie A, con il numero uno dell’Udinese, Juan Musso al centro delle attenzioni: Roma e Milan osservano

Mentre la stagione è nella sua parte cruciale, le squadre iniziano a guardarsi intorno sul mercato per cercare di arrivare ai rinforzi che servono ai rispettivi allenatori. Oltre alla girandola degli allenatori, da Massimiliano Allegri a Maurizio Sarri passando per Luciano Spalletti, è facilmente prevedibile che a destare interesse sarà anche il valzer dei portieri. Su tutti, il futuro di Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo col Milan e per il quale, allo stato attuale, non arrivano segnali positivi sul fronte del prolungamento contrattuale. Persiste un’ampia distanza tra l’offerta fatta dal club rossonero e la richiesta del suo manager, Mino Raiola, e non è escluso, a questo punto, un addio a parametro zero del numero uno dell’Italia di Roberto Mancini. Attenzione alta anche in casa Roma sul fronte estremo difensore: Pau Lopez non ha per niente convinto e le sue prestazioni insufficienti sono sotto gli occhi di tutti. Dunque, il general manager Tiago Pinto è a caccia del futuro titolare della porta giallorosso. Discorso leggermente diverso, invece, per quanto riguarda l’Inter e Samir Handanovic. Il capitano nerazzurro è in scadenza di contratto nel 2022, ma nella prossima stagione appare pronto a difendere ancora la porta di Antonio Conte. In ogni caso, le 36 primavere pesano e gli uomini mercato del club di Suning iniziano a guardarsi attorno.

Calciomercato, tutti su Musso: il punto su Roma, Milan e Inter

Se davvero dovesse arrivare la fumata nera e, dunque, l’addio tra Donnarumma e il Milan, i rossoneri sono pronti ad investire su un nuovo portiere. I nomi che circolano sono quelli di Mike Maignan del Lille, notizia anticipata da ‘calciomercatonews.com’ nel mese scorso, e Juan Musso. Quest’ultimo, 26enne calciatore dell’Udinese, è un nome che rimbalza con decisione anche tra le mura di Trigoria, quello che piace di più. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, molto dipenderà dalla decisione dello stesso numero uno argentino, che sarà decisivo nella scelta della prossima destinazione. La volontà di lasciare i bianconeri dopo tre stagioni è sancita anche da una sorta di ‘gentlemen agreement’ tra le parti, un patto per partire ad un determinato prezzo. Nonostante ci siano già state conversazioni con i club interessi, si resta in attesa dell’offerta concreta che soddisfi l’Udinese e Musso.

Che è pronto a spiccare il volo e desideroso di confrontarsi anche su palcoscenici internazionali, come la Champions League o l’Europa League. Viene, invece, smentita la notizia che vedeva un netto rifiuto dell’ex Racing ai giallorossi. In ogni caso, come detto, peserà, e non poco, la decisione che prenderà lo stesso Musso su quella che sarà la sua futura destinazione. La valutazione che il club della famiglia Pozzo fa del cartellino del classe 1994 è di 30 milioni di euro, una cifra decisamente importante, vista anche la situazione economica causata dalla pandemia tuttora in corso. Ci sarà ancora da lavorare, ma quello di Musso è uno dei nomi che agiterà il mercato nei prossimi mesi.