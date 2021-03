CM.IT – Roma, si accende l’asta per il bomber Kalajdzic: le ultime

Il club giallorosso monitora il forte attaccante dello Stoccarda, classe ’97.

La strategia di calciomercato, in attesa di conoscere il futuro della panchina, è chiara. La Roma cerca un portiere (Musso sempre il preferito), un esterno destro e almeno un attaccante. I Friedkin vogliono regalare ai tifosi un grande bomber. Ma grazie alla sua rete di contatti internazionali Tiago Pinto non trascura l’altro mercato, ovvero quello dei goleador emergenti. Ecco, secondo indiscrezioni di Calciomercato.it tra i preferiti del dirigente portoghese c’è Sasa Kalajdzic, forte attaccante dello Stoccarda già nel mirino del Lipsia e dei club della Premier League. Per caratteristiche ricorda Dzeko: è alto 2 metri, ma molto tecnico e intelligente tatticamente. Alla sua prima stagione in Bundesliga ha già realizzato 13 gol (più uno in Coppa di Germania) e firmato 4 assist. L’asta è ufficialmente partita: lo Stoccarda è pronto a privarsene a fronte di un’offerta sui 20 milioni di euro.

Musso dell’Udinese primo nome della Roma

Capitolo portiere. L’argentino Musso resta il preferito, anche con l’eventuale permanenza di Pau Lopez. I contatti tra i giallorossi e l’entourage del portiere 26enne sono costanti. L’Udinese vuole intavolare una trattativa e già da tempo si è mossa per ingaggiare un nuovo estremo difensore.