In scadenza di contratto nel giugno 2022, Lorenzo Pellegrini è il secondo assist-man della squadra di Paulo Fonseca attualmente quarta in campionato

Uno dei punti di forza della Roma di Fonseca, attualmente quarta in classifica, è sicuramente Lorenzo Pellegrini. Secondo assist-man della squadra, il ventiquattrenne sta dimostrando anche di sapere reggere le forti pressioni di un ruolo molto delicato come quello di capitano, assunto dopo il ‘caso’ Dzeko.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Roma, il rinnovo di Pellegrini vale doppio

Calciomercato Roma, futuro Pellegrini: le ultime di CM.IT

Il club targato Friedkin vuole tenerselo stretto rinnovandogli il contratto in scadenza nel giugno 2022. Come raccolto da Calciomercato.it, a tal proposito la scorsa settimana c’è stato un incontro conoscitivo col suo agente Giampiero Pocetta: sul tavolo non solo il futuro del classe ’96 ma anche quello degli altri assistiti della ‘GP Soccer and Management’, tra cui Zalewski e Ciervo. Visto il momento della Roma, di comune accordo si è deciso di affrontare il discorso più avanti, al termine di una stagione molto importante sia per i capitolini – necessaria, anzi fondamentale la qualificazione alla Champions – che per lo stesso numero 7, atteso protagonista del prossime Europeo.