Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri followers si sono espressi in merito al futuro di alcuni capitani di Serie A

Milan, Roma, Juventus e Napoli vivono i rispettivi percorsi in campionato, ma sono tutte accomunate dai dubbi e le incertezze che al momento, per motivi differenti, aleggiano sui rispettivi capitani. I leader di queste quattro big di Serie A sono infatti in attesa di capire il proprio destino tra rinnovi e contratti da definire.

Chiellini va in scadenza a giugno, Pellegrini, Insigne e Romagnoli nel 2022. A tal proposito sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che si sono espressi proprio sull’eventuale addio di questi calciatori. Per il 41,2% dei votanti a rimetterci maggiormente sarebbe il Napoli, seguito col 27,7% dalla Roma. Chiudono Juventus e Milan.