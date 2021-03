CM.IT | Roma, stop in Nazionale per Pellegrini: le ultime

Botta al ginocchio in allenamento per Lorenzo Pellegrini. Nessuna ansia particolare per il giocatore della Roma. Mancini deciderà solo nel pomeriggio se utilizzarlo o meno

Non è certa la presenza in campo stasera di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma si è fermato in Nazionale, durante l’allenamento di ieri, per un colpo al ginocchio, e potrebbe non giocare dal primo minuto contro la Lituania.

Nessuna ansia particolare, il calciatore degli Azzurri dovrebbe, infatti, smaltire la botta presa. Il ginocchio sta bene, le sensazioni sono positive ma il Ct Roberto Mancini deciderà solo nel pomeriggio se impiegarlo o meno nel match di qualificazione ai prossimi Mondiali.