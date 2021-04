Tra presente e futuro. Il Milan lavora sul complesso rinnovo di Gigio Donnarumma: distanza da colmare e destino da decifrare. Le ultime a CMIT TV

Tiene sempre banco in casa Milan la situazione legata al futuro di Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo.

Le ultime a CMIT TV sul prolungamento contrattuale del portierone rossonero assistito da Mino Raiola, che vorrebbe un rinnovo di durata breve per provare poi a portarlo al PSG.