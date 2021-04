Calciomercato Milan rinnovo Calhanoglu bloccato Maldini sonda alternative

Il Milan è ancora alle prese con la trattativa per il rinnovo di Calhanoglu. Nel frattempo, Maldini sonda altre piste

Priorità ai rossoneri, ma ancora nessun accordo. È questo il ritornello che risuona con maggiore frequenza nei corridoi di ‘Casa Milan’ in merito alla situazione rinnovi. Un discorso che vale sia per Donnarumma, sia per Calhanoglu. Per quanto riguarda il fantasista turco, come detto in precedenza, permane la distanza di circa un milione di euro tra domanda (4.5 milioni di euro) e offerta milanista. Una situazione ancora in fieri che ha favorito anche i recenti contatti con altri club, Juventus in primis, che potrebbe affondare il colpo in caso di partenza di Ramsey, o Napoli, il cui assalto non è tuttavia andato a buon fine.

La dirigenza milanista, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, pur rimanendo ancora possibilista sulla famata bianca, già da tempo si sta guardando attorno per trovare un nuovo trequartista, setacciando sia il mercato italiano, sia quello straniero.