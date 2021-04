Il Milan è ancora alle prese con il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere non ha ancora rinnovato il contratto e non va messa da parte l’opzione Juventus. Tutte le ultime novità

Il futuro di Gianluigi Donnarumma resta un’assoluta incognita. Il portiere rossonero e della Nazionale italiana resta concentrato sulle vicende di campo e su una qualificazione alla prossima Champions League da blindare per il Milan. Allo stesso tempo, però, deve pensare al suo futuro: a poco meno di 80 giorni dalla naturale scadenza del contratto, infatti, non è arrivato il rinnovo e ciò lascia supporre qualsiasi scenario per il futuro del portiere.

Le cifre che restano in ballo in quest’operazione sono ormai note da tempo. Il Milan ha avanzato un’importante proposta da 8 milioni di euro a stagione, mentre Mino Raiola continua a glissare e chiederne 12. Sullo sfondo, come vi stiamo riportando ormai da diversi giorni, la Juventus resta in agguato, in caso di mancato rinnovo e partenza a zero del calciatore. La volontà del calciatore propende per il Milan, con il quale c’è ottimismo di chiudere una volta blindata la Champions League, ma la pista bianconera va tenuta seriamente in considerazione, così come un’eventuale pista estera, con il PSG sullo sfondo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT TV | Labate e Biasin su Inter e Juventus: da Conte e De Paul fino a Donnarumma

Calciomercato Milan, blitz di Raiola a Torino: la Juventus e la pista Donnarumma

Mino Raiola a Torino. Vi abbiamo riportato nella giornata di ieri la presenza dell’agente nel capoluogo piemontese, sottolineando il blitz delle ultime ore. Dalla Juventus e da Paratici filtrano smentite su eventuali incontri, ma è possibile che l’agente abbia avuto dei contatti con esponenti bianconeri. In ogni caso, la pista relativa il portiere è da vagliare con grande attenzione. E c’è già chi si porta avanti nelle valutazioni. Secondo quanto scrive su Twitter Guido Tolomei, noto opinionista di Juventibus e delle questioni di casa bianconera, il portiere della Vecchia Signora per il 2021/22 è Donnarumma e nell’affare dovrebbe rientrare anche suo fratello Antonio. La Juventus, in ogni caso, non si lascerebbe sfuggire un’opportunità del genere, anche a costo di dover cedere Wojciech Szczesny.

Vi avevamo già riportato negli scorsi giorni, infatti, l’intreccio con il portiere rossonero. La Juventus sarebbe anche disposta a un sacrificio economico e a cedere l’attuale titolare, pur di arrivare a un gioiello come Donnarumma. Con l’ex Roma, inoltre, la Juventus metterebbe a segno una corposa plusvalenza. Da sottolineare comunque come l’asse Raiola-Juventus sia caldo anche per altri nomi: da valutare la posizione di Kean e gli interessi di de Ligt. In tutto ciò, però, il nome di Donnarumma non è sfuggito dai radar bianconeri.