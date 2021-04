Tantissime le voci di calciomercato che riguardano la Juventus, attualmente nelle mani di Pirlo: nel mirino Gosens e il futuro di Szczesny

Nonostante manchino ancora diverse partite da qui alla fine della stagione, le indiscrezioni sul calciomercato della Juventus corrono velocissime. Dalla porta all’attacco, passando per la panchina, c’è aria di rivoluzione in casa bianconera dopo questa annata così tribolata. Molto, ovviamente, dipenderà dall’accesso, o meno, alla fase a gironi della prossima edizione della Champions League. A tal proposito, il prossimo impegno di campionato vedrà la squadra di Andrea Pirlo affronterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, rispettivamente al terzo e al quarto posto in classifica con un solo punto di differenza. Un vero e proprio spareggio con vista sull’Europa. E tra le fila dei nerazzurri, milita un calciatore che fa gola al club torinese: “All’interno dell’Atalanta è molto chiacchierato l’abboccamento Gosens-Juve – le parole del giornalista Luca Momblano a ‘Juventibus’ – Il giocatore ha dato priorità alla Juventus e il club ha mostrato interesse morbido, ma da tenere d’occhio”.

Altra questione calda in casa Juventus è quella che riguarda i portieri. Forte è l’interesse per Gigio Donnarumma, in scadenza di contratto col Milan il 30 giugno prossimo. La visita a Torino del suo agente, Mino Raiola, non è passata di certo inosservata, ma nel frattempo i bianconeri hanno già un numero 1 in casa: Wojciech Szczesny. Queste le parole di Momblano per quanto riguarda l’estremo difensore polacco: “So che dice che dopo la Juve tornerà in Inghilterra e sostiene di avere interessamenti concreti, vedi Manchester United alle prese con la questione de Gea“. Un mercato in grande fermento quello dei bianconeri: ancora poche settimane e ne sapremo di più.