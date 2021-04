Calciomercato Juventus e Roma, ribaltone Allegri | Cambia tutto

Massimiliano Allegri pronto a rientrare in gioco dopo due anni di stop: su di lui adesso c’è anche il Bayern Monaco

A fine stagione terminerà l’avventura di Hans-Dieter Flick con il Bayern Monaco. Il tecnico dei bavaresi è stato eliminato dalla Champions League per mano del PSG, che si è preso la rivincita dalla finale dell’anno scorso. In secondo luogo, il tecnico ha già un posto assicurato come successore di Joachim Loew sulla panchina della nazionale tedesca, al di là di quella che dovrebbe essere una serena vittoria della Bundesliga. A Monaco, quindi, iniziano a guardarsi intorno per capire chi potrà essere il successore dell’attuale allenatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, dubbi in panchina | Champions decisiva: c’è anche Allegri

Calciomercato Juventus e Roma, ribaltone Allegri

Il principale candidato fino a ora è Julian Nagelsmann, 33enne allenatore del Lipsia, attualmente secondo in classifica nel campionato tedesco. Stando a quanto riportato da ‘SportMediaset’, però, il Bayern starebbe ragionando anche sulla possibilità di arrivare a Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus è pronto per rimettersi in gioco dopo due anni di stop e se non dovesse arrivare la chiamata dall’Italia, la Germania potrebbe essere una sfida interessante.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri e il consiglio ad Agnelli su Ronaldo

L’esperienza internazionale dell’allenatore livornese piace a Karl-Heinz Rummenigge, CEO della squadra bavarese, che vorrebbe un tecnico pragmatico. Una caratteristica che Allegri ha già dimostrato di avere durante la sua carriera alla Juventus. Con il Bayern, inoltre, il tecnico potrebbe provare l’assalto alla tanto agognata Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Sabatini: “Fonseca da confermare. Allegri non ha rispettato l’accordo con la Roma”

Il futuro di Allegri resta avvolto in una nube di mistero, nel frattempo. Si pensa a un possibile ritorno alla Juventus, il che avrebbe del clamoroso dopo il divorzio avvenuto nel 2019. Sullo sfondo si susseguono anche Napoli e Roma, che adesso dovrebbero doversi confrontare con le possibili avances in arrivo dal Bayern Monaco. Il tempo stringe per il tecnico, che dopo due anni di stop deve risalire in corsa per evitare di restare troppo fuori dai giochi e bruciarsi una carriera che lo aveva portato a essere tra i più inseguiti e richiesti allenatori d’Europa.