Anche i campioni d’Europa del Bayern Monaco stanno vivendo un momento di leggera flessione: l’aria intorno al nome di Flick inizia a farsi pesante

Dopo aver dominato in lungo e in largo tra patria ed Europa, anche i detentori in carica della Champions League del Bayern Monaco vivono un momento di piccola flessione. I bavaresi sono ancora in lotta per il titolo in campionato, mentre nella massima competizione europea rischiano l’eliminazione già ai quarti di finale per mano del PSG. Nel complesso nel corso di questa stagione non sono mancati i passi falsi dei campioni di Germania, che completano una settimana complessa non andando oltre uno scialbo pareggio in casa contro l’Union Berlino. Uno stop inaspettato che consente al Lipsia di tornare ad appena 5 punti dalla vetta, regalando un finale di Bundesliga al cardiopalma.

Calciomercato Bayern Monaco, Flick in dubbio: futuro legato anche alla Champions

A mettere ulteriore pepe sul prossimo futuro del Bayern c’è anche la questione legata al destino del tecnico Flick. L’allenatore tedesco, nonostante un contratto in scadenza 2023, potrebbe dire addio al termine di questa stagione. La sconfitta in Champions League contro il PSG all’andata, potrebbe aver incrinato ulteriormente i rapporti con il ds Hasan Salihamidzic. Una questione quella legata al tecnico teutonico che aveva provato inutilmente a spegnere anche Karl Heinz Rummenigge nei giorni scorsi. Le voci su un possibile futuro di Flick lontano dalla Baviera per accasarsi sulla panchina della Germania si fanno insistenti, ed i prossimi risultati della squadra potrebbero rivelarsi anche decisivi.

In caso di eliminazione prematura dalla Champions League per mano del Paris Saint Germain, non andrebbe escluso un cambio di rotta della dirigenza del Bayern, che potrebbe separarsi con largo anticipo dallo stesso Flick per dare una scossa all’ambiente in vista di un finale di stagione acceso anche in campionato. Nell’ipotesi più catastrofica i bavaresi dovrebbero poi guardarsi intorno, e tra i top coach ancora liberi c’è il solito Massimiliano Allegri, accostato in passato a praticamente ogni big europea, e da tempo anche in orbita Roma. Qualora dovesse arrivare già prossimamente il divorzio con Flick però il Bayern gradirebbe maggiormente una soluzione ‘interna’ o comunque tedesca.